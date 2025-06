Rival do Flamengo no Mundial, Los Angeles FC anuncia atacante ex-City

O Los Angeles FC anunciou, nesta quarta-feira (11), um novo atacante para o Mundial de Clubes. O holandês Javairo Dilrosun, com passagem pelas categorias de base de Ajax e Manchester City, chega do América-MÉX por empréstimo até 24 de julho, com opção de compra. Os norte-americanos, que estão no Grupo D com o Flamengo, enfrentarão os cariocas no dia 24 de junho.