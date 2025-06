Richarlison admite atuação abaixo nesta Data-Fifa: ‘Fui mal’

A Seleção Brasileira encerrou a primeira Data-Fifa da era Carlo Ancelotti com um empate contra o Equador e uma vitória contra o Paraguai. Mais que a invencibilidade, alguns jogadores conseguiram mostrar serviço ao treinador, enquanto outros ficaram devendo. No caso de Richarlison, centroavante não conseguiu mostrar tudo que queria.

Após a partida contra o Paraguai, na Neo Química Arena, o camisa 9 admitiu que teve atuação abaixo nesta Data-Fifa. Aliás, ele acredita que as lesões prejudicaram neste processo e acredita que dará a volta por cima na próxima temporada europeia, participando desde o início da pré-temporada do Tottenham.

“Fui mal né, da minha parte. Não foi os dois jogos que eu esperava. Entendo um pouco também porque venho sofrendo durante a temporada devido as lesões. Mas da minha parte eu quero melhorar. Melhorar o quanto antes. Creio que essa pré-temporada que eu vou pegar com o clube vai me ajudar muito. Faz duas temporadas que eu não pego pré-temporada e venho sofrendo com lesões. Foi importante eu terminar o ano bem, com o título da Europa League, consegui voltar a Seleção. Agora dar sequência no trabalho para voltar mais forte e mais alegre”, disse Richarlison

Richarlison prega calma após vaga na Copa

Além disso, o centroavante também pediu calma e pés no chão para a Seleção Brasileira, após a Canarinho garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo.

“Acho que é cedo para falar, tem muita coisa para acontecer. Falar em ganhar a Copa do Mundo é de uma soberba da minha parte. Acho que é ir com calma, temos muito a melhorar ainda. O professor chegou agora, passamos por três anos de turbulência. Não adianta chegar aqui e falar que vamos ganhar a Copa. O importante é manter o foco, seguir trabalhando e chegar preparado na Copa”, finalizou.