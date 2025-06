Raio-X do Chelsea, que está no Grupo D do Mundial de Clubes

Além disso, os Blues já conhecem o sabor da glória global, tendo sido campeões do Mundial de Clubes da Fifa em 2021. Com uma trajetória de grandes investimentos e um elenco repleto de talentos, o time londrino busca reafirmar sua força e adicionar mais um título de campeão do mundo à sua coleção.

O Chelsea chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como um dos gigantes do futebol inglês e europeu, ostentando em sua história duas conquistas da Uefa Champions League e duas Uefa Europa League, além do inédito título da Uefa Conference League conquistado em maio de 2025 .

Jogos do Chelsea no Mundial 16/6 – 16h (de Brasília) Chelsea x Los Angeles FC– em Atlanta

Como o Chelsea se classificou

O Chelsea se classificou para o Mundial de Clubes Fifa 2025 por ter sido o campeão da Uefa Champions League na temporada 2020/2021. Essa vitória garantiu uma das vagas diretas destinadas aos vencedores europeus.

Destaques do Chelsea

O Chelsea chega ao Mundial com um elenco repleto de jovens talentos e alguns pilares experientes, que formam uma equipe de alto investimento. No gol, Robert Sánchez e o recém-chegado Filip Jörgensen disputam a posição, enquanto a defesa é liderada pela solidez de Levi Colwill e a experiência de Reece James nas laterais, quando disponível.

O meio-campo com a qualidade na saída de bola e a visão de jogo de Enzo Fernández são cruciais, complementado pela força e recuperação de Moisés Caicedo. No setor ofensivo, o principal destaque é Cole Palmer, que se firmou como o grande craque do time com sua criatividade e faro de gol.