Raio-X do Bayern, que está no Grupo C do Mundial de Clubes

O Bayern de Munique chega ao Mundial de Clubes sendo uma das grandes forças europeias da competição. Mesmo sem ter conquistado a Champions nos últimos anos, os alemães chegam com moral após reconquistarem o título da Bundesliga e com quatro conquistas mundiais na bagagem. Os Bávaros integram o Grupo B do Mundial e terão o Auckland City, o Benfica e o Boca Juniors.

15/6 – 13h (de Brasília)

Bayern x Auckland City – em Cincinnati 20/6 – 22h (de Brasília)

Bayern x Boca Juniors – em Miami 24/6 – 16h (de Brasília)

Benfica x Bayern – em Charlotte Como o Bayern se classificou O Bayern se classificou para o Mundial por conta do coeficiente UEFA, que abrangiu os anos entre 2021 e 2024. Os Bávaros foram a melhor equipe alemã no ranking e conquistaram a vaga mesmo não ganhando o título da Champions no intervalo avaliado pela Fifa.

Destaques do Bayern O Bayern chega ao Mundial como oatual campeão alemão. Após perderem o título na temporada anterior para o Bayer Leverkusen, os Bávaros conseguiram fazer um torneio sólido e ficar com a taça com antecedência. Na Champions, os alemães caíram nas quartas de final, para a Inter de Milão. No elenco, destaque para o atacante Harry Kane, que enfim conquistou o primeiro título de sua carreira. O Mundial será a primeira competição do Bayern sem Thomas Muller, que deixou a equipe ao final da última temporada. Entretanto, os Bávaros poderão contar com o zagueiro Jonathan Tah, que veio do Leverkusen. Time-base (4-5-1)