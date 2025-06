Paulinho será desfalque no Vasco contra o São Paulo

O jogador perdeu os dois últimos treinos por causa de um quadro de virose e foi preservado. Fernando Diniz, ainda, tem dois jogadores no departamento médico: David e Estrella, ambos em fase final de recuperação de suas respectivas lesões nos joelhos. Inclusive, a dupla não terá férias com o restante do grupo para acelerar o retorno aos gramados.

Sem Paulinho, o Vasco divulgou a lista de relacionados que viaja para a capital paulista para o duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, nesta quinta-feira (12).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, destaque do sub-20, o atacante GB ganhou sua primeira oportunidade no time profissional com Fenando Diniz, que vinha observando o jogador. Quem também está presente na lista é o atacante Rayan, que estava com a seleção brasileira sub-20 desde o início do último mês, no Egito.

Confira os relacionados do Vasco para enfrentar o São Paulo

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Victor Luis;

Zagueiros: João Victor, Lemos, Lucas Freitas e Luiz Gustavo;

Meias: Coutinho, Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho e Tchê Tchê;

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Garré, GB, Loide, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.