Palmeiras mantém trabalho cauteloso por Paulinho no Mundial de Clubes

Desde sua chegada ao Alviverde, o jogador passa por dores em local que realizou cirurgia e dificilmente será titular na estreia do torneio / Crédito: Jogada 10

Desde que chegou ao Palmeiras, a condição física de Paulinho preocupa. No Super Mundial, o departamento médico trata o caso com ainda mais cautela. O atacante convive com dores na canela desde a contusão sofrida no ano passado, agravada pela cirurgia que realizou no local. Paulinho estreou em 12 de abril e, desde então, participou de apenas um jogo como titular — foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. No total, disputou 11 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. A participação ainda é tímida, e ele não conseguiu atuar os 90 minutos em nenhuma ocasião.

Desde a chegada da delegação alviverde aos Estados Unidos, Paulinho realiza atividades sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Embora esteja liberado para jogar, o atacante segue com restrição de carga e minutos tanto nos treinos quanto nas partidas, por conta do incômodo persistente na região lesionada. Ele mesmo comentou a situação: "Estamos buscando a evolução da minha performance. Foi uma lesão muito grave, não é comum no futebol. Temos que controlar bem a carga para não errar e nem me prejudicar" disse Paulinho. "Estou buscando meu melhor nível, minha alta performance, para mostrar o melhor de mim ao torcedor do Palmeiras, ao futebol brasileiro, neste campeonato tão importante que teremos no Mundial" completou o jogador.