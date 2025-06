MP denuncia Bruno Henrique por estelionato e fraude esportiva

Bruno Henrique praticou deliberadamente atos para ser punido desportivamente com o cartão durante o jogo contra o Santos, em novembro de 2023. Segundo a investigação, o jogador avisou previamente o seu irmão Wander Pinto Júnior para beneficiar apostadores. As casas de apostas identificaram que 98% das apostas em cartões foram direcionadas para o atacante.

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) denunciou nesta quarta-feira (11) o atacante Bruno Henrique, do Flamengo . Afinal, o jogador estava sendo investigado por suposta participação em um esquema de apostas. Dessa forma, ele foi acusado de crimes de estelionato e fraude a resultado ou evento associado à competição esportiva.

STJD já recebeu inquérito sobre Bruno Henrique

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recebeu o inquérito da investigação sobre a possível participação de Bruno Henrique no esquema de aposta. Dessa forma, o Tribunal terá 60 dias para decidir se denunciará ou arquivará o caso. Contudo, o jogador está liberado para defender o Flamengo, já que não houve pedido de suspensão preventiva pelo órgão.

Bruno Henrique foi indiciado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que fala em “fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado”. Assim, ele pode pegar uma pena de dois a seis anos de reclusão, e estelionato, que prevê pena de um a cinco anos de prisão.

Além de Bruno Henrique, também foram indiciados o irmão Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada Ludymilla Araújo Lima e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso. Afinal, eles fizeram apostas no cartão amarelo do jogador contra o Santos. Ainda tem um segundo grupo de apostadores, que são amigos do irmão do jogador do Flamengo, que também foram beneficiado.

