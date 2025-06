Lewandowksi depôs em ação contra ex-agente por tentar extorqui-lo em mais de R$ 120 milhões

O jogador denunciou o ex-agente de ameaçá-lo com a divulgação de materiais que poderiam prejudicar a sua reputação. Para evitar tal movimento, Cezary teria pedido o pagamento de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na cotação do período). O atleta também acusou o antigo empresário de lavagem de dinheiro. Assim, a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público da Polônia e Kucharski até foi detido no decorrer do julgamento.

Tanto Lewandowski quanto seu antigo empresário estiveram presentes no Tribunal Distrital de Varsóvia. Os dois trabalharam juntos por dez anos e finalizaram a parceria em 2018. Foi a primeira vez que eles se reencontraram desde o começo de 2020.

O centroavante detalhou que teve um encontro com Cezary em um restaurante em Varsóvia há cinco anos. Portanto, a tentativa de chantagem e extorsão provocou a discussão entre eles. Em contrapartida, o antigo empresário desmente a versão que tentou coagi-lo. Simultaneamente, o ex-representante denunciou o jogador por praticar fraude fiscal.

Briga judicial entre Lewandowski e ex-empresário ainda irá se estender

Com isso, a tendência é que outras testemunhas contribuam com depoimentos na próxima semana. Uma delas provavelmente seja Anna Lewandowska, esposa do atacante do Barcelona. O processo já está em andamento há mais de três anos. De acordo com o jornal polonês “Sport.pl”, a Justiça coletou provas das duas partes que ultrapassam as três horas de material. No caso, com a presença de conversas em período anterior e depois do desentendimento no restaurante.