Fluminense marca nos acréscimos e vence o Athletico-PR pelo Brasileirão sub-20

O Furacão segue em segundo lugar no Brasileirão, com 23 pontos. Por outro lado, o Fluminense saltou para a décima posição, somando 17 pontos conquistados.

Com um gol de Kelwin, nos acréscimos do segundo tempo, o Fluminense venceu por 1 a 0 o Athletico-PR pela 13ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida foi realizada na tarde desta quarta-feira (11), em Xerém, no estádio Marcelo Vieira.

O primeiro tempo foi de muita marcação, jogo duro, pegado. Tanto jogadores do Fluminense quanto do Athletico colocaram bastante intensidade. Além disso, muito estudo dos dois lados. Equipes não tiveram grandes chances até a metade final da etapa inicial.

Emoções no final

O Athletico começou a etapa final com uma rotação mais alta que a do Fluminense. Assim, o Furacão dominou os primeiros minutos. Todavia, precisando dos três pontos para não ver o G-8 se afastar ainda mais, os Moleques de Xerém foram para cima.

Porém, a vontade não estava sendo suficiente e tampouco eficiente. Com ataques que morriam no meio do caminho ou nas mãos do goleiro adversário, o Fluminense não conseguia marcar e o Furacão tentava segurar o empate.

No entanto, nos acréscimos, mais exatamente aos 50 minutos, o Fluminense fez jus ao apelido de time de guerreiros. Kelwin jogou para as redes após jogada Palacios. Não deu tempo para mais nada e o Flu saiu com os três pontos.