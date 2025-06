Fluminense goleia em jogo-treino antes da estreia no Mundial de Clubes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Apesar do calor, treinamos no horário em que vamos jogar. Não estava preocupado com o placar e, sim, em dar ritmo de jogo ao grupo para fazermos uma boa estreia. O calor dificulta bastante, mas fazer o quê? Vamos ter que jogar ao meio-dia. Agora temos mais quatro dias para preparar a equipe para a estreia”, afirmou o Renato ao site oficial do Fluminense.

O primeiro duelo do Fluminense no Mundial será diante do Borussia Dortmund-ALE, às 13h (de Brasília), no dia 17 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Falou do Fluminense

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (11/6) para falar sobre a participação dos alemães no Mundial de Clubes. A equipe, que se prepara em Fort Lauderdale, na Flórida, terá o Fluminense como primeiro adversário.

Kovac, claro, comentou bastante sobre a equipe brasileira. Para ele, aliás, tanto Dortmund quanto Flu são os favoritos a passarem no Grupo F. Eles estão ao lado de Mamelodi Sundowns (RSA) e Ulsan (COR).