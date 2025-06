Flamengo estuda acionar cláusula para dificultar saída de Gerson

Em abril, Gerson renovou contrato com o Flamengo até o fim de 2030. Mesmo assim, Zenit insiste pelo atleta e quer a multa de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Houve uma tentativa dos russos de pagar em parcelas. No entanto, o Rubro-Negro quer à vista.

O Flamengo tem um trunfo na negociação para possível saída de Gerson para o Zenit, da Rússia. O contrato de direito de imagem do atleta tem uma previsão de pagamento de R$ 36 milhões em caso de rompimento unilateral, além da multa rescisória. A informação é do “Uol”.

Por fim, pai e empresário de Gerson, Marcão mantém contato com representantes do Zenit, mas diretoria rubro-negra já fez chegar aos russos a informação da existência dessa cláusula. Se o Flamengo entrar na Justiça e ganhar o processo numa eventual saída do jogador, o seu clube pode ser forçado a arcar com o valor, que daria 6,3 milhões de euros.

No contrato de Gerson, há um acordo pelo direito de imagem. Quem romper vai ter que pagar todo o restante do vínculo que daria um total de R$ 36 milhões. Se o jogador confirmar a saída, o Flamengo indica que está disposto a brigar e cobrar na Justiça do jogador o pagamento deste valor.

Gerson tende a aceitar a proposta

Capitão do Flamengo está propenso a aceitar o projeto do Zenit. Os russos oferecem quase o triplo do salário que o meia recebe no clube carioca, de acordo com o “ge”. Ainda pelo lado financeiro, há o cálculo de luvas e premiações.

Cotudo, Gerson ainda avalia por conta da questão esportiva. O torneio russo não é um dos mais tradicionais, o que poderia deixar o volante fora da Copa do Mundo 2026. Em entrevista na segunda-feira, Carlo Ancelotti revelou que teve uma conversa com o jogador sobre o caso.

“Sim, falamos desse tema. Eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal, que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes do que outros, mas o que vamos olhar e fazer este ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia”, disse o treinador em coletiva.