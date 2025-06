Flamengo divulga lista de inscritos para o Mundial de Clubes

O Flamengo divulgou, na noite desta quarta-feira (11), a lista dos jogadores inscritos para o Mundial de Clubes. O Rubro-Negro inscreveu 35 atletas, mas apenas 31 viajam para os Estados Unidos. Jorginho, o único reforço desta janela, está inscrito com a camisa 21.

A delegação embarca nesta noite para os Estados Unidos com 29 atletas. Aliás, Matheus Gonçalves e João Victor foram direto do Egito após a participação dos amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20. Entre os inscritos para viagem, apenas Lorran, Guilherme Gomes, Pablo Lucio e Daniel Sales ficam no Rio de Janeiro.