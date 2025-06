Festa da torcida do Flamengo termina em confusão com a polícia

Rubro-Negro foi abraçado no caminho do Ninho do Urubu ao Aeroporto do Galeão

O Flamengo já está no clima do Mundial de Clubes. Nos braços da Nação, o Rubro-Negro já iniciou a trajetória rumo aos Estados Unidos. Assim, a delegação rubro-negra deixou o Ninho do Urubu por volta das 20h15 (de Brasília) e chegou no Aeroporto do Galeão pouco antes das 22h. No caminho, os torcedores abraçaram o time com muito apoio e festa. Contudo, a festa terminou em confusão.

Na chegada do ônibus do Flamengo ao aeroporto, houve confusão. Torcedores subiram em cima do ônibus da delegação, enquanto outros estavam no limite da barreira de segurança. Assim, na tentativa de controlar o público, a polícia tentou dispersar a multidão com gás de pimenta, bombas de efeito moral e tiros de borracha. Com isso, a festa terminou em correria e confrontos com policias militares.