Equador se garante na Copa; Peru se complica de vez

Pelas Eliminatórias, empate em 0 a 0 serve para equatorianos carimbarem passaporte para o Mundial. Já o Peru tem chances mínimas de ficar em 7º / Crédito: Jogada 10

Peru e Equador ficaram no empate em 0 a 0 em jogo que terminou no início da madrugada desta terça-feira, 11/6. O duelo, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, no Estádio Nacional de Lima, foi bom para o Equador, que chegou aos 25 pontos. Assim, sustenta a vice-liderança e confirma a sua classificação antecipada para o Mundial. Já para o Peru, o resultado representa praticamente a eliminação. A equipe soma apenas 12 pontos e ocupa a 9ª posição. Para terminar em sétimo lugar e conquistar uma vaga na repescagem, precisa vencer seus dois últimos jogos. Mas, também, torcer para a Bolívia somar no máximo mais um ponto nas duas rodadas finais e ainda contar com duas derrotas da Venezuela. Além disso, o Peru precisa tirar uma diferença de sete gols em relação aos venezuelanos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os jogos que faltam para

Venezuela: Argentina (fora) e Colombia (casa)

Bolívia: Colômbia(fora) e Brasil (casa)

Peru:Uruguai (fora) e Paraguai (casa) Primeiro tempo: lá e cá A etapa inicial mostrou duas seleções buscando o gol em um jogo equilibrado, de “lá e cá”. O Peru apostava nos contra-ataques, enquanto o Equador era mais objetivo, explorando jogadas de bola parada. A seleção da casa criou três chances claras: uma com Guerrero, que obrigou o goleiro Valle a uma grande defesa, e duas com Polo — um chute que passou raspando e outro, já no fim da etapa, que também exigiu ótima intervenção do goleiro equatoriano. Apesar disso, foi o Equador quem apareceu mais no ataque. Teve boas oportunidades com um chute de Vite por cima e uma finalização perigosa de Yeboah, defendida com dificuldade por Gallese. Já nos minutos finais, Caicedo arriscou de fora da área, e a bola passou muito perto da trave esquerda do goleiro peruano. Com o Equador tendo 57% de posse de bola e uma vantagem de 7 a 3 nas finalizações, as equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0. Segundo tempo: Peru pressiona na reta final No segundo tempo, o Equador aumentou seu volume ofensivo e chegou a marcar com Angulo, mas o gol foi anulado por impedimento. O Peru, mesmo pressionado pela possibilidade de eliminação, teve dificuldades para criar chances claras e só levou real perigo aos 25 minutos em chute de Quevedo.