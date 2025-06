Dupla de centroavantes estrangeiros devem voltar a ser opções no Inter

Borré e Valencia avançaram na recuperação de lesões musculares antes do previsto e devem ser alternativas no Colorado em jogo contra o Atlético

O colombiano teve uma lesão muscular de grau 2 no abdômen e a previsão para finalizar o tratamento é de aproximadamente um mês. Contudo, o camisa 19 retomou parte da sua condição física em cerca de dez dias. Com isso, Borré foi desfalque por apenas 45 minutos no último compromisso do Internacional. Isso porque precisou deixar o campo no intervalo da derrota para o Fluminense. Valencia está em estágio final de recuperação de uma contusão muscular na coxa direita, que ocorreu já há um mês. A propósito, ele foi desfalque nos últimos sete jogos da equipe.

O Inter contará com dois retornos considerados importantes em seu último compromisso antes da paralisação na temporada. Afinal, os centroavantes Borré e Valencia devem voltar a ser opções para o técnico Roger Machado. Os dois estrangeiros se recuperaram antes do prazo inicial e provavelmente serão alternativas no duelo contra o Atlético, nesta quinta-feira (12).

O Inter comunicou à seleção do Equador que o camisa 13 estava longe de suas condições físicas ideais. Mesmo assim, houve a manutenção do atacante entre os relacionados. Valencia não foi opção no empate com o Brasil, mas participou com os demais companheiros das atividades do último domingo (8) e segunda (9). Posteriormente, o centroavante atuou pouco mais de 20 minutos contra o Peru. Desta forma, provavelmente voltará aos relacionados.

Há uma pequena probabilidade de alguns dos dois estar entre os 11 iniciais. Até porque o favorito a ficar com essa vaga é Ricardo Mathias, que também recentemente se recuperou de um desconforto muscular na coxa esquerda. Por tal situação, ele foi desfalque nas duas últimas partidas do Colorado.

Roger tem esperança do retorno de quase um time de lesionados do Inter após parada na temporada

Por outro lado, o técnico Roger Machado terá pelo menos oito desfalques para o duelo contra o Atlético. A expectativa do comandante é poder finalizar a recuperação de grande parte deles durante a pausa na temporada para a realização do Mundial de Clubes. Alan Patrick também será baixa no Internacional, porém por suspensão automática. Um triunfo sobre o Galo possivelmente permitirá aos gaúchos se afastar da zona de rebaixamento e recuperar parte da confiança. A equipe se encontra na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, um a mais que o Fortaleza, primeiro time que integra o Z4.