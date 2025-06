Corinthians libera trio, que não enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão

Memphis Depay, Carrilo e José Martínez ganham descanso do Timão após representar suas seleções na Data-Fifa

O Corinthians se prepara para encarar o Grêmio nesta quinta-feira (12/6), às 20h, na Arena do Grêmio, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Dorival Júnior não terá à disposição para a partida o atacante Memphis Depay e os meias André Carrillo e José Martínez.

O Timão decidiu liberar o trio, após os jogadores defenderam as suas respectivas seleções na Data Fifa. O Corinthians detectou que os três estariam desgastados fisicamente e decidiu preservá-los para evitar uma possível lesão. Memphis defendeu a Holanda, enquanto Carrillo estava com a seleção peruana e José Martínez com a Venezuela.

Memphis foi titular nas duas partidas da Holanda nesta Data Fifa. Disputou 69 minutos contra a Finlândia e 72 contra Malta. Martínez também iniciou duas partidas pela Venezuela, contra Bolívia (87 minutos) e Uruguai (58 minutos). Carrillo, por sua vez, ficou fora do duelo contra a Colômbia, mas atuou os 90 minutos contra o Equador, na última terça.

Já estava previsto que aqueles que estavam convocados e jogassem por mais de 60 minutos, seria preservado para o duelo em Porto Alegre. Assim, Ángel Romero, Félix Torres e Hugo Souza, que também estiveram com as suas seleções nos últimos dias, se reapresentam e vão para o jogo. Felipe Longo e Breno Bidon, que estava com a Seleção Sub-20, também estão na lista de relacionados.

Veja os relacionados do Corinthians para o duelo contra o Grêmio:

Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Matheus Donelli;

Laterais: Matheuzinho, Léo Maná, Matheus Bidu, Fabrizio Angileri e Hugo;

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca;

Meio-campistas: Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Igor Coronado, Maycon, Rodrigo Garro, Ryan e Luiz Gustavo Bahia;

Atacantes: Romero, Talles Magno, Héctor Hernández, Kayke, Kaue Furquim.