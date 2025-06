Com a presença de Arthur Cabral, Botafogo faz primeiro treino nos Estados Unidos

Novo reforço se junta ao elenco alvinegro, que contará com Joaquín Correa e Savarino a partir desta quarta-feira (11), no trabalho com bola / Crédito: Jogada 10

O Botafogo iniciou a preparação para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o elenco alvinegro fez o primeiro trabalho com bola, na Westmont College, em Santa Bárbara, em Los Angeles. Dessa forma, a principal novidade foi a presença de Arthur Cabral, um dos reforços do clube carioca para a disputa do novo torneio da Fifa. O atacante mostrou que está em forma e pronto para ser uma opção para o técnico Renato Paiva. A informação é do portal “ge”.