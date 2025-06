Botafogo goleia Atlético-GO e mantém boa fase no Brasileiro Sub-20

O Botafogo segue a todo vapor no Brasileirão Sub-20. Afinal, agora são quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O Alvinegro fez uma nova vítima e venceu o Atlético-GO por 4 a 1, nesta quarta-feira (11), no Nilton Santos, e encostou no G8. Yarlen, Caio Valle, Rafael Lobato e Matheus Fortunato marcaram os gols do Glorioso, enquanto Gabriel Adão descontou para o Dragão.

Com a vitória, o Botafogo chega aos 19 pontos e sobe para o 10º lugar. O Atlético-GO, por sua vez, é o lanterna, com apenas nove. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (15), às 15h (de Brasília), contra o Bangu, pelo jogo de ida das quartas de final do Carioca Sub-20. Aliás, no mesmo dia, o Glorioso estreia no Mundial de Clubes, às 23h, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.