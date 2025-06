Bobadilla, do São Paulo, é indiciado por crime de injúria racial

Volante prestou depoimento a Polícia Civil nesta quarta, após acusações do jogador do Talleres, em partida da Libertadores, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O volante Bobadilla, do São Paulo, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de injúria racial contra o jogador venezuelano Miguel Navarro, do Talleres. O caso aconteceu no dia 27 de maio, quando as duas equipes se enfrentaram no Morumbis, pela Copa Libertadores. O jogador prestou depoimento nesta quarta-feira (11/6).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rodrigo Correa Baptista, delegado do DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), disse que o jogador não apresentou nada que pudesse mudar as investigações. Além disso, comentou que a versão da vítima está mais concreta. “Ele compareceu, esclareceu todos os pontos que foram questionados, mas os elementos realmente recaem contra ele. A versão da vítima é corroborada por outras testemunhas. Ele não apresentou nenhuma testemunha que pudesse afastar a credibilidade que temos das outras testemunhas, jogadores do Talleres. Então, por esse motivo ele acabou indiciado pelo crime de injúria racial”, disse o delegado. Agora, o inquérito policial estará sendo finalizado para que o caso possa seguir Navarro disse que Bobadilla falou que ele era um “venezuelano morto de fome”. Casos de xenofobia acabam sendo enquadrados como crimes de racismo pela legislação brasileira. “O inquérito está em fase final de tramitação. Concluindo o inquérito, ele (inquérito) estará sendo encaminhado ao poder judiciário. O Ministério Público toma conhecimento dessa investigação e pode promover uma ação penal contra ele (Bobadilla). É uma acusação que o estado faz de processar uma pessoa no poder judiciário. Aí é a segunda etapa. A primeira é com a polícia, mas a segunda é com o poder judiciário e o Ministério Público”, concluiu o delegado.