Atlético perde para América em clássico mineiro pelo Brasileiro Sub-20

Coelho leva a melhor por 2 a 1 no duelo ocorrido no Independência, pela 13ª rodada

O Atlético se deu mal no clássico mineiro desta quarta-feira (11), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na Arena Independência, o América venceu por 2 a 1 com gols de Kappel e Kaíque Zizero. Vitão descontou para os alvinegros.

Os anfitriões souberam controlar as ações ofensivas do Galo e abriram o placar aos 30 minutos da primeira etapa. Kappel se posicionou bem, recebeu fora da grande área e finalizou rasteiro.