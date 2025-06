Atlético de Madrid, rival do Botafogo, divulga lista com reforço para o Mundial

O Atlético de Madrid divulgou nesta semana a lista oficial com os 30 jogadores que disputarão o Mundial de Clubes da Fifa 2025. Entre os convocados está o goleiro argentino Juan Musso, que teve sua contratação confirmada em definitivo após atuar por empréstimo. O jogador assinou contrato com o clube espanhol até 2028.

Musso se apresenta ao Atlético de Madrid

Musso chega ao clube após a contratação do zagueiro Lenglet, reforçando ainda mais o elenco. Durante seu empréstimo, ele participou de nove partidas, sendo seis delas sem sofrer gols. Por outro lado, sua experiência internacional também chama atenção, já que o goleiro esteve presente nas conquistas da Copa América em 2021 e da Finalíssima em 2022 com a seleção argentina.

A delegação embarcou na terça-feira para Los Angeles, onde ficará durante a fase de grupos. O Atlético de Madrid integra o Grupo B, ao lado de Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders. A estreia está marcada para 15 de junho contra o PSG. Já o confronto com o Botafogo ocorrerá no dia 23 do mesmo mês.