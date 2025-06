Vasco abre vagas para estrangeiros chegarem na próxima janela de transferência

A saída de Payet permite mais um espaço no elenco

Por outro lado, atualmente, o Vasco conta com oito estrangeiros no elenco: os argentinos Vegetti, Sforza e Garré; os uruguaios Puma Rodríguez e Maurício Lemos; o português Nuno Moreira; o angolano Loide Augusto; e o chileno Jean David.

A saída de Payet a briu mais uma vaga para um jogador estrangeiro no elenco do Vasco. Como o novo diretor de futebol do clube, Admar Lopes, é conhecido por ser um especialista no mercado sul-americano e trabalhou durante anos como olheiro de times europeus, a expectativa é de que reforços gringos cheguem em São Januário na próxima janela, que abre no dia 10 de julho – exatamente daqui a um mês.

Jean David, no entanto, não faz parte dos planos da diretoria e não foi relacionado para o último jogo contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Ele não joga desde o dia 15 de abril, quando entrou nos acréscimos contra o Ceará.

Assim, o Vasco poderia contratar até dois novos estrangeiros para chegar ao limite permitido por partida. Ademais, vale ressaltar que o clube pode ter quantos estrangeiros quiser no elenco, porém, a CBF só permite relacionar no máximo nove jogadores nascidos fora do Brasil nos jogos das competições nacionais.

Todavia, o elenco vascaíno chegou a ter 11 jogadores gringos ao mesmo tempo no elenco. Contudo, se despediu de três atletas nos últimos meses. Além de Payet, o clube também rescindiu com o argentino Capasso e emprestou o suíço Maxime Domínguez ao Toronto FC, do Canadá.