Treinadora critica atuais jogadoras da Seleção feminina: ‘Não nos olham’

Magali Fernandes, também, ex-jogadora da Seleção vê falta de valorização das pioneiras do futebol feminio pelas atuais atletas convocadas

A ex-jogadora Magali Fernandes criticou as atletas que constantemente defendem a Seleção Brasileira feminina. Isso porque a também ex-treinadora, em entrevista, na edição da última segunda-feira (09), programa “Terrabolistas”, do portal “Terra” frisou que falta valorização das jogadoras que foram pioneiras no time feminino brasileiro.

“A Roseli jogava muito, depois que apareceu a Sissi. Antes tem Roseli, tem Pretinha, tem Cenira, Fanta, Lêda. São jogadoras que não tinham tanta visibilidade. Grande parte dos brasileiros não conhecem, mas nós que somos da época temos que falar dessas pessoas para agora a mídia ir atrás e levantar. Porque as meninas hoje passam por nós, como se não fossemos ninguém, só que eu falo mesmo”, condenou Magali Fernandes.