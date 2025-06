Soteldo é registrado no BID e pode estrear pelo Fluminense no Mundial

Renato Gaúcho elogiou Soteldo

O técnico Renato Gaúcho, que o comandou durante sua curta passagem pelo Grêmio, em 2024, rasgou elogios ao jogador. De acordo com Renato, Soteldo “sempre foi um grande profissional”.

“Eu falei que, se ele tivesse 1,80 m, ninguém segurava ele. Tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio. Sempre foi um grande profissional e passei isso para o nosso presidente, o Mário (Bittencourt). Em termos de contratações, financeiros, é com o presidente, com o presidente do Santos e com o jogador”, disse.