PSG, rival do Botafogo, anuncia 24 inscritos para o Mundial de Clubes

Clube francês, que chega como campeão da Champions League, tem três brasileiros no elenco que disputará o torneio; confira a lista

O PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, anunciou nesta terça-feira (10/6) os 24 inscritos para o Mundial de Clubes, onde enfrentará o Botafogo, pelo Grupo B. A lista inclui, afinal, os três brasileiros do elenco do técnico Luis Enrique: os zagueiros Beraldo e Marquinhos, além do volante Gabriel Moscardo.

As escolhas não sofrem alterações em relação aos relacionados para a final da Champions, quando o PSG massacrou a Inter de Milão por 5 a 0, ficando, então, com o inédito título. Dessa forma, a lista conta com três goleiros, cinco zagueiros, três laterais, seis meias e sete atacantes.