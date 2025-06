Presidente do Bahia reaparece publicamente com namorado em evento do clube

Ex-jogador do Flamengo tem namoro discreto, mas mora junto com Jordan em cobertura com vista pro mar na Bahia / Crédito: Jogada 10

Assim, durante o trajeto da corrida, o casal que mantém discrição na vida pública interagiu com os fãs e também posou para fotos com outros corredores ao longo do percurso. A última aparição pública do casal havia sido no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, no início do mês passado. Apesar de quase não aparecerem, eles praticamente moram juntos em uma cobertura com vista para o mar de Emerson. Discretos nas redes sociais, costumam apenas a trocar emojis. Além disso, Emerson e Jordam costumam marcar presença em eventos na capital baiana.