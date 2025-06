Presidente da Fifa não se preocupa com venda de ingressos para o Mundial

Gianni Infantino, presidente da Fifa, não está preocupado com a venda de ingressos do Mundial de Clubes. Ele descartou qualquer desconforto por parte da entidade em relação ao assunto e garantiu que os jogos da fase de grupos terão estádios lotados. A primeira partida do torneio será entre Inter Miami e Al Ahly, no Hard Rock Stadium.

“Sim, o Hard Rock estará lotado. Teremos uma ótima atmosfera. Será histórico. Serão dois times históricos por motivos muito diferentes. O estádio estará lotado”, afirmou o italiano.