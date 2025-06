Líder da ‘organizada’ do Brasil espera Seleção ofensiva para garantir vaga na Copa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tomer sabe que o estádio cheio fará toda diferença para o embate e espera que a classificação venha nesta terça-feira (10/6). Além disso, ele acredita que Ancelotti já vem fazendo grandes mudanças no Brasil.

“Expectativa de casa cheia. A torcida de São Paulo costuma ser meio crítica. Mas hoje é aniversário do ”Carlinhos”, amanhã vai faltar exatamente um ano para o início da Copa do Mundo. Tomara que a Venezuela perca ponto para o Uruguai e a gente se classifique hoje para começar o ciclo tranquilo para a Copa. Essa é a minha expectativa”, disse Tomer, que prosseguiu.

“Eu acho que já mudou com a vinda do Ancelotti. A gente não estava confiante e chega um dos maiores técnicos do mundo, que até ontem estava no maior time do planeta e ele aceita o desafio de treinar a nossa Seleção. Então é possível acreditar que nossa Seleção vale alguma coisa. Então para mim a mudança veio com ele aceitando este desafio. Ele teve muito pouco tempo de treino, mas hoje a gente está jogando em casa e, com todo respeito ao Paraguai, temos que ganhar e de forma tranquila”, completou.

