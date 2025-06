Leilão de Neymar oferecerá viagem à China e passeio com Vini Jr

Evento organizado pelo Instituto do craque ocorre, nesta terça-feira (10), no Mercado Livre Hall, que fica na nova Arena Pacaembu

A quinta edição do leilão promovido pelo Instituto de Neymar irá ocorrer, nesta terça-feira (10), no Mercado Livre Hall, que fica na nova Arena Pacaembu, em São Paulo. Assim, para alcançar o recorde de arrecadação milionário, o evento irá oferecer alguns prêmios divididos em lotes. Entre as recompensas são ofertadas uma viagem para a China, um cruzeiro, uma camisa autografada pelo astro do Santos. Além de um passeio com Vini Jr no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.

Ao todo, o leilão de Neymar possibilita bonificações como a chuteira usada pelo craque em seu retorno ao Peixe. A participação no jogo beneficente de Emerson Sheik e Falcão, que irá ocorrer no Pacaembu, em dezembro. Uma viagem à China com visita na fábrica da BYD, além da possibilidade de um passeio no autódromo da empresa. Aliás, há o oferecimento de uma outra ida ao país com a companhia de Ricardo Nunes, fundador e proprietário da Ricardo Eletro. Uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar e Pelé. Um cruzeiro de sete noites pelo Caribe, com paradas em destinos paradisíacos como Ilha Catalina, Martinica, Guadalupe, São Cristóvão e Ilhas Virgens Britânicas.