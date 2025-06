John celebra chance de jogar Mundial pelo Botafogo: ‘Nem nos melhores sonhos’

Goleiro vive boa fase com a camisa alvinegra e quer 'desfrutar jogo a jogo' a oportunidade de enfrentar grandes adversários no torneio da Fifa

O Botafogo já está em solo norte-americano e se prepara para a estreia no Mundial de Clubes. Assim, o elenco ficará em Santa Bárbara, no The Ritz-Carlton Bacara, e terá pela frente o Seattle Sounders no domingo (15), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. O goleiro John, em entrevista ao “Seleção SporTV”, destacou a chance de disputar pelo Alvinegro o novo torneio da Fifa.

“Feliz demais, né? Estar aqui nesse momento, num campeonato tão importante, com grandes times e grandes clubes. Só tenho a agradecer a Deus”, disse.