Família divulga primeiras fotos de Pedro Severino após alta

A família de Pedro Severino divulgou as primeiras fotos do jogador em sua casa. O atacante do Bragantino recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (10) após passar 98 dias internado em um hospital de Campinas (SP) em decorrência de um grave acidente na madrugada do dia 4 de março.

Nas imagens divulgadas pelo pai do jogador, o ex-atacante Lucas Severino, em seu Instagram, Pedro está ao lado dele, da mãe Lucia, da irmã Maria Antônia e do irmão João Victor, que joga na base do Botafogo-SP. Entre as demais fotos, aparece uma em que Pedro joga basquete com a ajuda do pai e do irmão.