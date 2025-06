Esfaqueado e inconsciente em casa: hospital atualiza quadro de saúde de dirigente do Lyon

Segundo a imprensa francesa, autoridades já sabem o que ocorreu e trabalham na cronologia do caso; clima no clube francês é de consternação

Os bombeiros ainda identificaram perda significativa de sangue e encaminharam o ex-zagueiro do Montpellier ao Hospital Universitário da cidade. Congré deu entrada na unidade de saúde em estado crítico, mas, apesar da gravidade do ferimento, encontra-se estável no momento.

O coordenador esportivo do Lyon, Daniel Congré, foi encontrado inconsciente em sua residência na cidade de Pérols, na França, na última segunda-feira (09). Na chegada ao local, bombeiros encontraram o francês de 40 anos com um grave ferimento de faca próximo ao coração — circunstância essa que levantou dúvidas sobre uma possível invasão ao imóvel, seguida por agressão.

A polícia mantém aberta a linha de investigação para confirmar todos os detalhes e a cronologia do caso. Embora o Ministério Público já tenha se manifestado, o inquérito busca compreender o contexto completo, bem como as condições psicológicas e pessoais enfrentadas por Congré nas semanas anteriores ao fato.

“Não se trata de um ataque de terceiros, mas de um ato intencional do próprio Congré”, noticiou a mídia francesa.

De acordo com a mídia local, a hipótese de um suposto golpe acabou descartada ainda nos primeiros levantamento da polícia judiciária francesa. O Ministério Público de Montpellier trata o caso como uma ação própria e voluntária.

Embora o clube francês ainda não tenha emitido novo comunicado oficial desde o ocorrido, sabe-se que o episódio abalou o ambiente interno. Afinal, Congré havia sido escolhido para uma função de confiança dentro da estrutura administrativa esportiva, desempenhando um papel fundamental no planejamento do clube.

Trajetória no futebol francês

Revelado pelas categorias de base do Toulouse, Daniel construiu uma carreira sólida no futebol francês e vestiu a camisa do clube entre 2004 e 2012. Posteriormente, transferiu-se para o Montpellier, onde permaneceu por nove temporadas e chegou a exercer a função de capitão. Em 2021, já em fase final de carreira, defendeu o Dijon até a aposentadoria definitiva em maio de 2024.

Ainda em 2024, precisamente em outubro, assumiu o cargo de coordenador esportivo no Lyon. A função atribuída a Congré envolvia principalmente o apoio técnico à comissão, com a responsabilidade de garantir a aplicação da estratégia esportiva do clube junto aos atletas.

