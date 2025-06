Com Bellingham, Dortmund anuncia inscritos para o Mundial de Clubes

Rival do Fluminense no Grupo F levará 28 jogadores aos EUA; estreia é exatamente contra o Tricolor, na próxima terça-feira (17/6)

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira (10/6) os inscritos para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe alemã levará 28 jogadores para os Estados Unidos, onde ocorre o torneio. Um deles é o meia Jobe Bellingham, irmão de Jude Bellingham, do Real Madrid. O jovem de 19 anos chegou nesta terça ao clube, surgindo, assim, entre os inscritos.

A estreia do Dortmund é contra Fluminense, aliás. Os times se enfrentam na próxima terça-feira (17), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O time alemão, que conseguiu vaga para a próxima Champions League na bacia das almas na Bundesliga, volta a campo no dia 21, quando enfrenta o Mamelodi Sundowns, no TQL Stadium, em Cincinnati, pela segunda rodada.