Brasil está escalado com três mudanças para enfrentar o Paraguai; veja o time

Carlo Ancelotti confirmou as três alterações testadas durantes os treinos e conta com o retorno de Raphinha, que estava suspenso

O Brasil já está escalado para enfrentar o Paraguai nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti em jogos no país. Do time que entrou em campo contra o Equador na última quinta-feira, o treinador fez três mudanças no time titular: Martinelli substituiu Gerson. Já Raphinha entrou na vaga de Estêvão, enquanto Matheus Cunha pegou o lugar de Richarlison.

Raphinha volta de suspensão e retorna ao time titular. Martinelli e Matheus Cunha foram as outras duas opções testadas pelo treinador nos treinos da semana.