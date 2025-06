Bolívia vence, tira chances do Chile e segue sonhando com vaga na Copa

O primeiro gol da Bolívia não demorou a sair. Em jogada rápida construída desde a zaga, Arroyo abriu para o lateral Medina, que foi ao fundo e rolou para trás. Miguelito, atacante do Santos (emprestado ao América-MG), dominou bem, tirou da zaga e marcou um golaço, no ângulo de Cortés, logo aos 2′. O jogador de 21 anos agora é um dos artilheiros das Eliminatórias sul-americanas, com seis gols. Ele fica ao lado de Luís Díaz (Colômbia) e Lionel Messi (Argentina).

A Bolívia encerrou uma sequência de seis jogos sem vitórias para seguir viva pelo sonho de retornar à Copa do Mundo após 32 anos. Nesta terça-feira (10/6), no Monumental, em El Alto (BOL), La Verde fez 2 a 0 no Chile, eliminando o rival das Eliminatórias da Copa e pressionando a sétima colocada Venezuela. Miguelito e Enzo Monteiro marcaram os gols dos bolivianos, que conseguiram, assim, sua primeira vitória desde outubro de 2024.

A partida poderia tomar contornos mais dramáticos por conta do erro de Chávez. O atacante boliviano acertou a sola no peito do adversário, recebendo cartão vermelho direto após análise do VAR. Mesmo com um a menos, porém, Villamíl quase faz belo gol, parando no goleiro após bagunçar a dupla de zaga chilena. A torcida boliviana – que não foi em grande número ao Monumental – chegou a ensaiar um olé no fim da etapa inicial.

Segundo tempo

Buscando seguir com um a mais e, assim, ter mais chances de empatar, o argentino Ricardo Gareca retirou o amarelado Kuscevic do time, proporcionando a entrada de Sierralta. O tiro, porém, saiu pela culatra. Afinal, o zagueiro recebeu vermelho direto por entrada grosseira em Matheus, logo aos 9′ do segundo tempo.

Com dois jogadores a menos em campo (um para cada lado), os times ficaram muito espaçados e a partida ficou aberta. O craque do Chile, Aléxis Sánchez, tentava chamar as rédeas. Mas, aos 36 anos, o jogador não conseguiu demonstrar a assertividade de outrora.