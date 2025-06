Barcelona perto de contratar goleiro do rival

Um mês após o Barcelona conquistar o título de LaLiga justamente na casa do Espanyol, o time comandado por Hansi Flick está perto de causar mais um baque no rival: a contratação de um dos principais jogadores da equipe adversária. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, o Barcelona vai pagar a multa rescisória do goleiro Joan García, no valor de 25 milhões de euros (R$ 145 milhões).

