Valencia tem chances de enfrentar o Peru e situação empolga o Inter

O técnico argentino do Equador, Sebástian Beccacece, abordou a importância do centroavante para a seleção na última atividade antes do duelo contra o Peru. O comandante citou os seus cinco gols nas Eliminatórias, exaltou suas características e deixou em aberto a chance de escalá-lo. Valencia passa por um período de recuperação de um problema muscular na coxa esquerda, já há pouco mais de um mês. O Internacional comunicou à Federação de Futebol do Equador que o atleta não tinha condições físicas de entrar em campo.

O Inter monitora, à distância, a situação do atacante Valencia no Equador durante esta data Fifa. Isso porque, o clube em um primeiro momento comunicou a federação do país que o jogador estava machucado. Mesmo assim, o camisa 13 do Colorado permaneceu na lista de convocados. A propósito, ele tem a possibilidade de retornar a campo exatamente pela seleção. Com isso, tal situação causa uma esperança ao time gaúcho que ele volte a ser uma opção ao time gaúcho para o jogo contra o Atlético, na próxima quinta-feira (12).

Inclusive, no empate com o Brasil em Guayaquil, na rodada anterior das Eliminatórias, ele sequer esteve entre as opções no banco. Valencia cumpriu o planejamento traçado pelo departamento médico do Inter. Apesar disso, esteve no treinamento com os seus demais companheiros de seleção, no último domingo (08/06). Desta forma, há chances de ser alternativa como reserva. O Colorado se mantém neutro e caso o atacante ganhe minutagem, o departamento médico pode reconsiderar a sua utilização. Afinal, a tendência é de que ele passe a integrar a delegação que viajará para Belo Horizonte.

Inter contará com até dois possíveis retornos no seu setor ofensivo

Assim, o camisa 13 passaria a ser opção para o duelo contra o Atlético, na Arena MRV, na próxima quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se houver a confirmação deste retorno, o movimento representaria um alento para o técnico Roger Machado. Afinal, o comandante sofre com nova perda no setor ofensivo, mas também terá um possível retorno. Ricardo Mathias finalizou tratamento de também uma lesão na coxa esquerda e provavelmente será titular. Por outro lado, Borré volta a ser desfalque por um problema muscular. Dessa vez por uma contusão no abdômen. Desta forma, a opção imediata no banco seria Lucca.

