Vai ficar! Cruzeiro anuncia compra de Marquinhos

Considerado uma das principais opções ofensivas por Leonardo Jardim, Marquinhos agora é do Cruzeiro até 2028. O clube oficializou a compra dos direitos econômicos do atacante nesta segunda-feira (9).

Ele estava na Raposa por empréstimo do Arsenal desde o início do ano. A negociação girou em torno de 3 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 17 milhões, com pagamento parcelado, de acordo com o “ge”.