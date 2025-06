Renato Gaúcho elogia Soteldo, que está próximo do Fluminense: ‘Vai somar ao grupo’

O Fluminense ainda tenta reforçar o elenco para a disputa do Mundial de Clubes e segue as negociações com Soteldo, do Santos, antes do fechamento da janela (dia 10). Com isso, o técnico Renato Gaúcho teceu elogios ao atacante, que é um velho conhecido, visto que trabalharam juntos no Grêmio.

“Eu falei que, se ele tivesse 1,80 m, ninguém segurava ele. Tive o prazer de trabalhar com ele no Grêmio. Sempre foi um grande profissional e passei isso para o nosso presidente, o Mário (Bittencourt). Em termos de contratações, financeiros, é com o presidente, com o presidente do Santos e com o jogador”, disse o comandante.