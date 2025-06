Nada de novo no front: Corinthians bate Fla no Brasileiro feminino

No Canindé, Brabas fazem 1 a 0 em duelo entre equipes já classificadas às quartas. É a 11ª vitoria seguida das corintianas sobre as cariocas

O jogo encerrou a 13ª rodada. O Corinthians, que não perde há 12 partidas, chegou aos 29 pontos, Assim, segue firme na vice-liderança (o Cruzeiro lidera, com 35). Já o Flamengo, que vinha de sete jogos sem perder, ocupa a sexta colocação, com 23 pontos.

Já classificadas antecipadamente para as quartas de final do Brasileirão Feminino, Corinthians e Flamengo se enfrentaram na noite desta segunda-feira (9/6), pela 13ª (antepenúltima) rodada da fase de grupos. Favoritas, as hexacampeãs nacionais do Corinthians venceram por 1 a 0, com gol da atacante Vic Albuquerque.

Como foi a vitória do Corinthians

Jogando em casa e com maior qualidade técnica, as Brabas do Corinthians dominaram o primeiro tempo, apostando em cruzamentos e jogadas pelas laterais. A melhor chance surgiu quando Yayá cruzou da direita e a atacante Jhonson se esticou para finalizar. Mas mandou por cima do gol.

No segundo tempo, o Timão abriu o placar logo aos dois minutos. Jhonson — a mesma que marcou um golaço na vitória do Brasil sobre o Japão, por 2 a 1 — fez bela jogada pela direita e rolou para Vic Albuquerque. Assim, a maior goleadora da história do Corinthians se livrou da marcação de Fernandinha e mandou para as redes. Fou seu gol 117 pelas Brabas.

Atrás do placar,o Flamengo se lanlou à frente. Mas com pouco sucesso. No finzinho, Laysa chegou a fazer um gol para o Fla em contra-ataque. Mas a rubro-negra estava impedida, Assim, o tento foi corretamente anulado.

Jogos da 13ª rodada do Brasileiro Feminino

Sexta-feira (6/6)

Fluminense 1×1 Grêmio

Sábado (7/6)

Cruzeiro 5×1 3B Amazônia

Juventude 1×0 Sport

Bragantino 0x4 São Paulo

Internacional 3×2 América-MG

Real Brasília 0x2 Palmeiras

Domingo (8/6)

Bahia 3×1 Ferroviária

Segunda-feira (9/6)

Corinthians 1×0 Flamengo