Inter trabalha com saídas no elenco pela urgência em fazer caixa

Destaques do time como os zagueiros Vitão e Victor Gabriel, além do meio-campista Gustavo Prado e o atacante Wesley, podem ser negociados. Três jogadores têm saída definida. São os casos do defensor Rogel, o lateral-direito Nathan e o volante Gabriel Carvalho. A situação do atacante Vitinho ainda é uma incógnita. Wesley voltou a entrar no radar do América, do México, e deve ser a negociação que renderá maior quantia ao Colorado. As partes já conversam, e o clube mexicano sinalizou que pretende enviar uma proposta de 8 milhões de dólares (pouco mais de R$44 milhões na cotação atual). Além de uma bonificação de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na conversão atual).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Internacional cita que ainda não recebeu qualquer oferta pelo atacante. Vitão constantemente desperta o interesse do futebol europeu. A propósito, já expôs o desejo em voltar ao Velho Continente. Na última janela de transferências, ficou próximo em se transferir para o Real Betis. Contudo, o clube espanhol desistiu da tratativa por uma questão por falta de cumprimento do fair play financeiro. Napoli, da Itália, já foi outro clube que chegou a abri negociações. No próprio mercado nacional, Flamengo e Palmeiras se arriscaram em tentar fechar com o zagueiro.

Garotos da base podem ajudar no alívio financeiro

Victor Gabriel, seu companheiro de posição, está na mira do Cruzeiro. Apesar disso, o Colorado se recusa a liberar o atleta para o futebol brasileiro e reforçar um eventual concorrente. O Internacional tem situação encaminhada para manter o camisa 41 de forma definitiva. No entanto, ainda não concluiu a aquisição dos direitos esportivos junto ao Sport. Gustavo Prado, meio-campista que é oriundo das categorias de base do Inter, também é sonho de consumo de clubes brasileiros e do exterior. O Bahia já fez uma consulta pelo jogador. Além disso, a Atalanta, da Itália, o Norwich, da Inglaterra, e Porto também realizaram uma sondagem.

Uma das saídas certas é do meio-campista Gabriel Carvalho. Isso porque o atleta, de 17 anos, foi negociado com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, no começo de 2025. Ele ainda permanecerá no Inter até agosto, quando completará a maioridade. Apesar disso, os dois clubes têm um acerto para que ele possa realizar a pré-temporada com seu novo time. Gabriel deixou de ser uma peça importante no grupo e tem sido ausência na lista de relacionados da equipe nos últimos jogos. Por isso, há uma indefinição se a sua despedida ocorrerá na próxima quinta-feira (12), no embate contra o Atlético, na Arena MRV. Ou caso já tenha ocorrido, na derrota de goleada para o Botafogo, no dia 11 de maio. Ao todo, foram 30 jogos, um gol e três assistências no time principal do Inter.