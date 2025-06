Fluminense se acerta com o Santos e contrata Soteldo

O Fluminense acertou a contratação de um jogador para a disputa do Mundial de Clubes: trata-se do meia Soteldo, do Santos. O jogador de 27 anos chega após, enfim, um acerto entre as equipes.

Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (9/6), o Tricolor pagará 5 milhões de dólares (R$ 27,9 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Soteldo estava insatisfeito no Santos, formalizando, então, pedido para deixar o clube.