Flamengo é o time com marcação mais alta entre as principais ligas, aponta estudo

O Flamengo é o time com a marcação mais alta entre as principais ligas do mundo. O clube brasileiro superou Bayern de Munique e até mesmo campeão da Europa, o PSG. O estudo foi realizado pelo Observatório do Futebol (CIES), nesta segunda-feira (9). Brasil, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália foram os países que passaram por análise.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o estudo, a marcação do Flamengo começa 59 metros à frente de seu próprio gol, o maior número entre as equipes. O Bayern de Munique aparece na sequência com 57,16 metros, empatado com o Arsenal. O Manchester City fica em quarto colocado com 57,01 metros. Não há nenhum outro brasileiro entre os dez primeiros.

O Filipe Luís desde a sua chegada no ano passado adotou o estilo de jogo no Flamengo. Ele já disse que não abre mão deste modelo de jogo mesmo com os riscos, e busca atletas que sejam “pressionantes”.

Agora, o time de Filipe Luís está em preparação para disputar o Mundial de Clubes. O Flamengo embarca na quarta-feira para os Estados Unidos e estreia na segunda-feira, dia 13, contra o Esperánce.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.