Fifa marca julgamento de Pedro Caixinha contra o Santos

Ex-técnico do Peixe cobra multa contratual que não foi paga em sua demissão e caso será julgado no dia 12 de agosto

Pedro Caixinha cobra aproximadamente R$ 15 milhões. A diretoria do Santos demitiu o português e tinha até dez dias para fazer o pagamento à vista. O treinador tentou um acordo, sem sucesso, e então decidiu acionar a Fifa para receber o valor que o clube lhe deve em contrato. Após isso, ao contratar Cleber Xavier, o Peixe fez um novo acordo e garantiu uma multa rescisória baixa.

Nesta segunda-feira (9), a Fifa marcou o julgamento de Pedro Caixinha, ex-técnico do Santos, contra o clube. A audiência está agendada para o dia 12 de agosto. A entidade vai analisar como o contrato entre as partes foi rompido em meados de abril e o não pagamento da multa rescisória.

Em números, Pedro Caixinha comandou o Santos em 16 partidas — a maioria pelo Campeonato Paulista, no qual chegou até a semifinal. Foram seis vitórias, três empates e sete derrotas. Ele deixou o time na zona de rebaixamento, posição que o clube ainda ocupa sob o comando do novo técnico. Agora eliminado da Copa do Brasil, o Santos tem apenas o Brasileirão em disputa.

Na quinta-feira (12), o Santos enfrentará o Fortaleza, no estádio Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 18º lugar, o clube soma oito pontos, com duas vitórias, dois empates e sete derrotas.