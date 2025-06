Dorival não consegue repetir equipe no Corinthians devido ao rodízio no elenco

No Timão desde o final de abril, o comandante não consegue repetir suas escalações, mas tem uma ideia de atletas considerados titulares

No Corinthians desde o final de abril, o técnico Dorival Jr. ainda não repetiu a escalação desde sua chegada ao time. Com mais de um mês de trabalho, não conseguiu esse feito e vive oscilação. Afinal, foi eliminado da Sul-Americana e está devendo no Brasileirão.

Dorival, aliás, não repete sua escalação por fazer rodízio de atletas a cada partida. Logo ao chegar ao Corinthians, ele identificou problemas físicos e, por isso, faz uma mescla. O intuito é valorizar os principais jogadores do Timão. No entanto, o comandante sofre com críticas dos torcedores por não entregar os resultados esperados.