Brasil x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV

Em busca da primeira vitória na era Carlo Ancelotti, o Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira (10/6), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa. A Seleção Brasileira é a quarta colocada com 22 pontos, enquanto os paraguaios estão na segunda posição, com 24 pontos somados. Aliás, as duas seleções podem se garantir na próxima Copa do Mundo caso vençam a partida e a Venezuela tropece contra o Uruguai.

Como chega o Brasil

O técnico Carlo Ancelotti prepara três mudanças na Seleção Brasileira em relação ao jogo contra o Equador, em Guayaquil. Afinal, o treinador já confirmou que Raphinha voltará ao time titular, mas não garantiu quem deve sair. A tendência é que Estêvão deixe a equipe. Além disso, Matheus Cunha deve ganhar uma oportunidade como homem de referência no setor ofensivo no lugar de Richarlison, assim como Martinelli deve ficar com a vaga de Gerson.

Se vencer, o Brasil precisa de uma derrota da Venezuela contra o Uruguai, no estádio Centenário, para se classificar para a próxima Copa do Mundo. Contudo, caso a ”Vinho Tinto empate, a Canarinho ainda tem chances de se classificar para o Mundial antecipadamente. Mas para isso, dependerá de outro jogo. Afinal, a Colômbia vai precisar perder para a Argentina, em Buenos Aires.

Como chega o Paraguai

A seleção paraguaia vive uma boa sequência de nove jogos jogos invicta. Além disso, a equipe ainda não perdeu desde que o técnico Gustavo Alfaro assumiu o comando, com cinco vitórias e quatro empates. Aliás, a última derrota dos paraguaios foi na Copa América de 2024, contra a Costa Rica, por 2 a 1, quando o treinador argentino comandava o adversário. Para a partida, a Albiroja não terá nenhum desfalque e aposta na dupla de ataque Sanabria e Enciso para surpreender na Neo Química Arena.

Além disso, o Paraguai pode garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo também no duelo contra o Brasil em caso de vitória ou até mesmo de empate. Isso porque se a Venezuela tropeçar contra o Uruguai, a Albiroja está garantida no Mundial de 2026.