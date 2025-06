Botafogo x Tuna Luso-PA (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Gloriosas estreiam pela Copa do Brasil de futebol feminino, depois de garantirem uma vaga nas quartas de final do Brasileirão A2

Dessa forma, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga na terceira fase será através da disputa de pênaltis. Assim, nesta etapa da competição, os clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro ingressam no torneio.

Na sequência da Copa do Brasil de futebol feminino, o Botafogo mede forças com o Tuna Luso, nesta terça-feira (10), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. Nesse sentido, em jogo único, quem avançar só irá conhecer seu adversário na fase seguinte através de mais um sorteio realizado pela CBF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

Como chega o Botafogo

As meninas chegam com moral na nova competição. Afinal, garantiram uma vaga nas quartas de final do Brasileirão A2 depois de vencerem o Taubaté por 2 a 0. As Gloriosas foram a 13 pontos, na segunda posição do Grupo ,. Agora, fecharão a primeira fase no próximo sábado (14), no Nilton Santos, contra o lanterninha São José-SP.

Como chega a Tuna Luso

Na primeira fase, a equipe paraense eliminou o CRESSPOM, do Distrito Federal, por 4 a 3 nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. Dessa forma, na sequência da temporada, o time tenta surpreender o Botafogo e ficar com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Por fim, em maio, a Tuna perdeu para o Atlético-PI (4 a 1 e 3 a 2) em duas oportunidades e deu adeus ao Brasileirão A3.

BOTAFOGO x TUNA LUSO-PA

Copa do Brasil de futebol feminino – 2ª fase

Data e hora: 10/6/2025, às 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Michelle; Sinara, Thaiane, Sassá e Natane; Bebê, Duda Basílio e Tipa (Fran Bonfanti); Carol, Raissa (Duda Santin) e Júllia. Técnico: Léo Goulart

TUNA LUSO: Cleicivânia; Rafa, Helayne, Driele e Leleco; Fabiana Cruz, Lora Soure e Suame; Isaura, Larissa e Anne. Técnico: Mercy Nunes.

Árbitra: Andressa Hartmann (RS)

Auxiliares: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)