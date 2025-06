Atacante do West Ham ‘reaprende a andar’ após grave acidente de carro; veja vídeo

Futuro indefinido no West Ham

Aos 35 anos, Antonio vive uma fase decisiva em sua trajetória no clube inglês, onde está há uma década. Com contrato válido até 30 de junho, ele rejeitou uma proposta de renovação de curto prazo, que incluía salário reduzido e cláusulas baseadas em desempenho. O atleta busca um vínculo mais estável e com respaldo para o processo de recuperação.

Enquanto isso, o West Ham já oficializou a saída de outros nomes experientes como Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Danny Ings e Kurt Zouma. A diretoria aguarda a evolução física de Antonio antes de tomar uma decisão definitiva sobre a renovação de contrato.

Conquistas e legado no clube londrino

Com 83 gols marcados em 323 partidas, Antonio construiu uma forte conexão com os torcedores. Ele é reconhecido não apenas pelo desempenho em campo, mas pela liderança e carisma. Seu objetivo também inclui o retorno à seleção da Jamaica, com ambição de disputar a próxima Copa Ouro da CONCACAF.

“Eu vou jogar novamente”, afirmou o atacante. “Essa foi a lesão mais séria da minha carreira. Sempre houve quem duvidasse de mim, mas sempre acreditei na minha força mental. Isso é apenas mais um obstáculo que não vai me parar”.

