Arthur Elias convoca seleção feminina para a disputa da Copa América

O técnico Arthur Elias convocou, na manhã desta segunda-feira (9), 23 jogadoras para a disputa da Copa América , em julho e agosto, no Equador. Assim, antes disso, a seleção feminina fará o último amistoso antes da competição, no próximo dia 27, contra a França, em Grenoble.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em seguida, durante esse período, a Seleção empatou com a Colômbia (1 a 1) e venceu a mesma adversária por 3 a 1, em amistosos disputados em Cariacica-ES. Além disso, derrotou duas vezes a Austrália como visitante: 3 a 1 e 2 a 1.

Nesse sentido, pouco depois, enfrentou duas vezes os Estados Unidos nos EUA. No primeiro duelo, perdeu por 2 a 0, com uma boa atuação. Na outra partida, fez história, afinal derrotou pela primeira vez as norte-americanas no país delas: 2 a 1.

Por fim, recentemente, em São Paulo, a Seleção superou o Japão também em duas oportunidades: 2 a 1 e 3 a 1. Agora, então, o Brasil se prepara para a competição, que acontece do dia 12 de julho até 2 de agosto, com doze seleções participantes.