Ancelotti minimiza pressão em estreia no Brasil: ‘Está em todos os lugares’

“A pressão está em todos os lugares do futebol, porque futebol é paixão, é pressão. É tudo isso. Quando há um resultado em jogo, há pressão. No Brasil, ainda mais porque Seleção. Vi muita paixão e amor à equipe nacional. Quando há muito amor e paixão, aumenta a responsabilidade por mais trabalho. Tenho muita confiança porque é um ambiente limpo, sério e competente na CBF. Estamos convencidos de que podemos fazer um trabalho. Precisamos do tempo necessário”, disse o treinador.

O Brasil, aliás, encara o Paraguai nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira, afinal, ocupa a quarta colocação, com 22 pontos, e ainda busca a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Como já esperado, Ancelotti confirmou o retorno de Raphinha ao time para o duelo com o Paraguai. O treinador, assim, também fez questão de elogiar o atacante do Barcelona.

Mais de Ancelotti

Preparação:

“Tivemos tempo necessário nestes dias para preparar bem as duas partidas, um pouco menos a partida contra o Equador. Creio que os últimos treinamentos nos preparamos bem, tivemos o tempo necessário. E a equipe está fresca, os jogadores estão bem, então teremos todas as ferramentas para irmos bem amanhã. É um trabalho distinto, mas o tempo para preparação para a partida de amanhã foi o suficiente”.

Críticas:

“É normal. Se pensar na crítica… Depende sempre do que se é capaz de fazer no campo. A ideia é jogar uma boa partida, convencer o torcedor. Queremos uma partida intensa, jogando bem, com um futebol de ataque, mesmo tendo em conta o valor da equipe rival. Paraguai está jogando muito bem, equipe sólida. Vai ser difícil. Queremos que o torcedor esteja feliz, com vontade de ajudar a equipe a jogar bem”.

Time móvel:

“O Paraguai é uma equipe muito sólida e bem organizada, que tem qualidade individuais importantes. Teve boas atuações nas últimas partidas. O Raphinha no aspecto ofensivo nos dá uma mobilidade muito importante. Pode ser uma chave muito importante para desbloquear a partida de amanhã”.